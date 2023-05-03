قصف صاروخي روسي .. مسئول أوكراني يصدم زيلينسكي بشأن وضع الجيش

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الجيش الأوكراني يتلقى ضربات صاروخية قوية من روسيا كل يوم، لكنه لا يستطيع الرد عليها.

وقال سوسكين: "طوال الوقت الروس يضربون ويضربون ويضربون. ثلاثون وأربعون وخمسين وستين هجومًا، لكن أوكرانيا لا تتقدم ولا تستطيع فعل أي شيء".

وأضاف: “يتغير توقيت الهجوم المضاد المخطط له باستمرار، مما يخيب آمال الأوكرانيين والجمهور الغربي ويضعف الثقة في أي نجاح كبير للقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا هجومًا مضادًا من قبل الجيش الأوكراني.

وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، يمكن أن يبدأ الهجوم المضاد في الربيع أو الصيف.