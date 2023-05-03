تغير أسعار الصرف تدفع مصر للألومنيوم لتحقيق أرباح قياسية في 9 أشهر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 133% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، اليوم، تحقيق صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2022/2021.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضحت شركة مصر للألومنيوم أسباب صعود أرباحها خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 8.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة قفزة الأرباح خلال الفترة إلى قيامها بوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعادن بالسوق المحلي والتصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف خلال الستة أشهر مقارنةً بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له ،و تضمنت أسباب زيادة الأرباح النصفية التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

تأسيس مصر للألومنيوم

تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الالومنيوم أخذ فى الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادى جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الالومينا والفحم البترولى الاخضر، وأيضا وفرة الايدى العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.