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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حزب التجمع: مشهد الحوار الوطني مميز وكلمة الرئيس اليوم أعطت القوة

سيد عبد العال
سيد عبد العال

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن مشهد الحوار الوطنى مميز، والجميع مجتمع لـ مناقشة ما يريده الجميع، وأن الرئيس السيسي دع لـ الحوار الوطنى ليس لـ الأحزاب فقط بل هذا الحوار يجميع الجميع.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن كلمة الرئيس أعطى الحوار قوة و دفعة، وأن الحوار جاد.

ولفت إلى أن الكل جاد فى نجاح هذا الحوار، ولا يوجد رفاهية الفشل، وأننا فى حاجة لـ مشروع ثقافي، وأن جميع المقترحات سيتم ارسالها لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحوار سيقوم بـ معالجة القضايا المباشرة، وأن هناك اقتراحات قد تكون قابلة فى ظل هذه الظروف.

وكشف أنه سيتم مناقشة المشكلات، منها أن الأزمة الاقتصادية بها جزء من الخارج، و الجزء الثانى من الداخل.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى مشروع قومى وعلى الجميع التواجد حوله.

 

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