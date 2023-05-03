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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق المؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر .. السبت

وكيل الأزهر ورئيس
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة

تنظم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، السبت المقبل السادس من مايو، مؤتمرها العلمي الدولي الثالث تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن خمسة محاور؛ هي:

المحور الأول: التدابير الشرعية والقانونية للوقاية من الإعاقة، والتوعية بأسباب الإعاقة ومخاطرها، والفحص الطبي قبل الزواج، وحماية الأجنة ورعاية حقوقهم الصحية، والتطعيمات واللقاحات والأمصال الوقائية.

أما المحور الثاني فيشمل الرعاية الشرعية لذوي الهمم: ذوو الهمم بين التكليف والتخفيف، وعوارض الأهلية وعلاقتها بأحكام ذوي الهمم، ومقاصد الشريعة وأثرها في فقه ذوي الهمم، وحماية الحقوق المالية والأدبية لذوي الهمم في الفقه الإسلامي.

ويتناول المحور الثالث: الرعاية القانونية لذوي الهمم:


الحماية المدنية والتجارية والجنائية المقررة لذوي الهمم في القانون، والمسئولية المدنية والتجارية والجنائية المتعلقة بذوي الهمم، ودور القانون الدولي الخاص والاتفاقيات ذات الصلة في حماية ذوي الهمم، والرعاية المقررة لذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية، والحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لذوي الهمم، والحماية التشريعية للحقوق الأدبية لذوى الهمم.

أما المحورالرابع فيشمل: الرعاية المجتمعية والصحية لذوي الهمم:


الرعاية الصحية والنفسية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، والرعاية التربوية والاجتماعية والتعليمية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، ومنظمات المجتمع المدني ودورها في رعاية ذوي الهمم، ودور الإعلام الوطني في دمج ذوي الهمم وتأهيلهم.

في حين يتضمن المحور الخامس: حماية ذوي الهمم في المواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030م، ومنها: أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030م ودورها في حماية ذوي الهمم، ودور القانون الدولي العام في حماية حقوق ذوي الهمم، والالتزامات الدولية تجاه ذوي الهمم، والتعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشة لذوي الهمم.

أمانة المؤتمر تضم: الدكتور علي حسين عبد النبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد صلاح حلمي سعد، أستاذ أصول الفقه المساعد بالكلية رئيس اللجنة العلمية والإدارية.

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