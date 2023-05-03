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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ويجو: مصر الوجهة السياحية الأولى المفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

نشر محرك البحث والرحلات ويجو  "Wego" الذي يعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً يتضمن قائمة بالوجهات السياحية الأكثر رواجاً للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث أكد التقرير أن مصر مازالت الوجهة السياحية الأولى المفضلة لدى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام التاسع على التوالي.

وأوضح التقرير أن مصر تمنح لزائريها تجربة مميزة بها مزيج من التاريخ القديم والثقافة العريقة والشواطئ الخلابة للاسترخاء والمغامرة بما يتناسب مع أذواق كافة شرائح السائحين.

وفي سياق متصل، أبرزت شبكة Read Nigeria Network “RNN” " - وهى مدونة للمعلومات والترفية- خلال التقرير الذي أعدته تحت عنوان " أكبر عشر متاحف فى أفريقيا 2023" قائمة بهذه المتاحف، والتي تصدرها المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير.

أوضح التقرير أن مصر تمتلك عدد من أفضل المتاحف في إفريقيا وتزخر بالعديد من الآثار الرائعة التي يعود تاريخها إلى أقدم الحضارات فى التاريخ.

وعن  المتحف المصري الكبير،  الذي جاء فى المركز الأول في القائمة، أشار التقرير إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية ويقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية التي تعكس الحضارة المصرية العريقة، ومنها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

كما جاء المتحف المصري بالتحرير في المركز الثانى، حيث أوضح التقرير أنه من المتاحف الكبرى في إفريقيا، مشيراً إلى أنه تم افتتاح هذا المتحف عام 1902، ويضم مجموعة من أهم القطع الأثرية المصرية.
 

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ويجو Wego مصر المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية المتحف المصري المتحف المصري بالتحرير

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