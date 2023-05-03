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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي التونسي يُعلن رحيل نجمه قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

أعلن نادي مينيسوتا الأمريكي، عن تعاقده مع سيدريك جبو، لاعب وسط فريق الترجي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد مدرب الفريق الأمريكي كاميرون نولز بقيمة لاعب الترجي مشيرًا إلى أن النادي كان يرغب في ضمه منذ مدة قبل أن يتوصل في النهاية إلى اتفاق بخصوص التعاقد معه.

كان لاعب الترجي التونسي قد خاض تجربة إعارة إلى نادي لوفان البلجيكي ثم عاد إلى نادي باب سويقة قبل أن يقرر المدرب نبيل معلول استبعاده من حساباته.


الترجي التونسي ضد الأهلي 

يُذكر أن الترجي التونسي سيواجه الأهلي، يوم 12 مايو الحالي، في مباراة الذهاب ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي سيدريك جبو الأهلى دوري ابطال افريقيا الفريق الأمريكي

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