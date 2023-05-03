الرب يعرف مصيري| هكذا نجا بوتين من 6 محاولات اغتيال آخرها بمقره

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، عن محاولة فاشلة لاغتيال رئيسها فلاديمير بوتين، بعد هجوم تم شنه على مقر الكرملين في موسكو، متهمة أوكرانيا بالتورط فيه، لكن الأخيرة نفت الأمر بشدة.

ولم تكن هذه محاولة الاغتيال الأولى للرئيس بوتين، حيث سبقها 5 محاولات قبلها نرصدها في التقرير التالي:

في مايو 2022، قال مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأوكرانية إن هناك محاولة لاغتيال بوتين بعد وقت قصير من الغزو الروسي لكييف في فبراير من العام الماضي.

وأوضح الجنرال كيريلو بودانوف رئيس استخبارات الدفاع الأوكرانية لصحيفة "أوراينسكا برافدا" الأوكرانية "كانت هناك محاولة لاغتيال بوتين" في مارس.

وأضاف بودانوف: "كانت محاولة فاشلة على الإطلاق، لكنها حدثت بالفعل.. كان ذلك قبل حوالي شهرين. أكرر هذه المحاولة باءت بالفشل. لم يكن هناك دعاية عن هذا الحادث، لكنه حدث".

في فبراير عام 2012، بث التلفزيون الروسي لقطات لرجلين تربطهما صلات شيشانية يعترفان بمؤامرة اغتيال رئيس الوزراء الروسي حينها - والمرشح الأقوى للرئاسة - فلاديمير بوتين.

وذكرت القناة الأولى الروسية، أن الرجال كانوا يتلقون أوامر من زعيم الحرب الشيشاني دوكو عمروف.

وجاء في تقرير بثته القناة، والذي لم يسم المصادر التي استقى منها هذه الأنباء، أن جهاز المخابرات الاوكراني قد اعتقل شخصين في ميناء أوديسا على البحر الأسود بعد وقوع انفجار في شقة قتل فيه شخص واحد.

في عام 2003، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن محققي سكوتلانديارد اعتقلوا رجلين بتهمة التخطيط لقتل بوتين.

ونقلت الصحيفة عن فرع مكافحة الإرهاب قوله إن أحدهم كان رائدًا سابقًا في جهات الاستخبارات السوفياتية و"قاتل محترف"، حيث تم اعتقال الرجلين بعد بلاغ، واحتُجزا لمدة خمسة أيام في مركز شرطة شديد الحراسة في بادينجتون جرين بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وعقب ذلك، تم إطلاق سراحهم بشرط عودتهم إلى روسيا.

في نوفمبر 2002، تم إحباط محاولة اغتيال بوتين، حيث كان يقود سيارته على طريق سريع بالقرب من الكرملين.

وحينها، زعمت مجموعة أنها تقوم بتركيب لافتات جديدة على الطريق، لتضع 40 كجم من المتفجرات على طول الطريق، ليتم تم تغيير مسار بوتين وقتها ويتم إحباط المحاولة.

وفي 2002 أيضًا، تم القبض على عراقي في أذربيجان بتهمة التآمر لقتل بوتين، إذا كان من المقرر أن تحدث محاولة الاغتيال في يناير، حيث كان الرئيس الروسي بوتين في زيارة دولة.

وبحسب ما ورد كان للرجل الذي تم القبض عليه صلات بقوات في أفغانستان والشيشان وكان على استعداد لتسليم متفجرات إلى متآمر مشارك، لكن تم إحباط الخطة واعتقال الرجل وشريكه، وحكم على الثنائي بالسجن لمدة 10 سنوات.

الرب يعرف مصيري

وتحدث بوتين قبل ذلك في مقابلة متلفزة مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، عن محاولات اغتياله، عندما قال له ستون، إن من يخطط لاغتيال زعيم دولة يحاول في كثير من الأحيان التسلل في صفوف حراسه.

وردّ بوتين بالقول: "أعرف ذلك، ولكن ثمة مثل روسي يقول "مَن كتب له الوفاة شنقًا لن يتوفى غرقًا"، مضيفا: "لا يعرف إلا الرب مصيري ومصيرك".

وحينها أعرب بوتين عن ثقته برجال أمنه، بالرغم من النصيحة التي قدمها له الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو.

وأشار إلى أن كاسترو قال له أثناء لقائهما إن محاولات اغتياله (كاسترو) العديدة لم تتوج بالنجاح، لأنه عمل شخصيًا على ضمان أمنه.