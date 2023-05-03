البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا ..تفاصيل

قال البيت الأبيض اليوم، إنه سيعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن مزيدا من الذخيرة والإمدادات الأخرى.

وقد أشار جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلن دعمًا عسكريًا جديدًا لحزمه قادمة لأوكرانيا، مضيفا، أن ذلك قد يكون "قريبًا جدًا".

وأضاف، كيربي أن الولايات المتحدة قدمت تقريبًا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.

وتستعد أوكرانيا لبدء هجومها المضاد ضد روسيا في الربيع، ولكنها رفضت الكشف عن موعدها، خوفا من تسريبها، خاصة بعد تسريب الوثائق السرية للبنتاجون.