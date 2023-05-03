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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات آخر العام

امتحانات
امتحانات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن السبت القادم الموافق، 6 مايو انطلاق مارثون امتحانات النقل بمختلف المراحل  لنهاية العام 2022/2023 "  الدور الأول " بتعليم الجيزة. واشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول " للعام الدراسي 2022/2023.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة وأنها تعمل على مدار اليوم لحل اية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً.

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
حيث سيؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من6 الي 10 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11الي 15 مايو للمرحلة الابتدائية.

وبالنسبة للصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 الي 25 مايو.

أما طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6الي 21 مايو.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية  وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية  للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، وتواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً، لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات.

وكذلك توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

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