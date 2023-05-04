ليفربول يفوز على فولهام بهدف صلاح في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره فولهام، بهدف نظيف، من لقاء الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٩.

تشكيل ليفربول

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مباراة اليوم

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥٩ نقطة بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد ٤٥ نقطة.