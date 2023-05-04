2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 440 مبايعة بقيمة 830.88 مليون درهم، منها 21 مبايعة أراض بقيمة 119.4 مليون درهم و419 مبايعة شقق وفلل بقيمة 711.48 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايبن درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين مبايعة بقيمة مليوني درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.28 مليار درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 736.16 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 538.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 654 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 100.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 65 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 8 ملايبن درهم.