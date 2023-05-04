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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية تعلن صب خرسانة المجموعة الثالثة لمحطة الضبعة النووية في مصر

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في مصر

أعلنت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، عن أقامة عملية صب «أول خرسانة» في البلاطة الخرسانية للمجموعة الثالثة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر (المصمم والمقاول العام هو القسم الهندسي لشركة روساتوم الحكومية) أمس يوم الأربعاء، وبالتالي يمكن القول أن إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الطاقة النووية دخلت مرحلة البناء الرئيسية.
وقد جاءت مراسم صب الخرسانة الأولى بعد إصدار تصريح إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الضبعة النووية من قبل الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية في 29 من شهر مارس 2023، بحسب بيان السفارة على صفحتها الرسمية فيسبوك.

وفي كلمته أمام الحضور تحدث الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية عن نجاح مشروع محطة الضبعة النووية قائلًا: "تعكس مراسم اليوم الإنجازات الناتجة عن الجهود المشتركة والمتواصلة لفرق العمل، حيث تم تنفيذ العديد من المراحل الرئيسية للمشروع في العام الماضي، بما في ذلك أول صب الخرسانة للمجموعتين الأولى والثانية وتسليم المصيدة الأساسية للمجموعة الأولى، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المشروع يسير وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها ونحن هنا لنشهد أول صب الخرسانة للمجموعة الثالثة بفضل تفاني الفرق التي عملت من أجل هذا الهدف المشترك، نحن على ثقة من أنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة بهدف تسليم أول محطة للطاقة النووية في مصر بنجاح".

في خضم الحديث عن هذا الانجاز الرائع أشار ألكسندر كورتشاغين النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية إلى التقدم المطرد نحو تنفيذ المراحل الرئيسية للمشروع، مشيرا إلى بدء أعمال بناء المجموعة الثالثة من محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أن المشروع يسير بوتيرة ثابتة، مع العلم أنه في العام الماضي تم إطلاق العمل في المجموعتين الأولى والثانية. ويتخذون اليوم خطوة مهمة أخرى وهي بدء المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الثالثة.
 

صب خرسانة المجموعة الثالثة من محطة الضبعة النووية في مصر
صب خرسانة المجموعة الثالثة من محطة الضبعة النووية في مصر
صب خرسانة المجموعة الثالثة من محطة الضبعة النووية في مصر
صب خرسانة المجموعة الثالثة من محطة الضبعة النووية في مصر
الهدف المشترك الهيئة المصرية للرقابة الهيئة المصرية مصر الضبعة للطاقة النووية الضبعة النووية

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