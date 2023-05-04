لماذا منع نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي من زيارة واشنطن؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع زيارتين لوزير الأمن، يوآف جالانت، للولايات المتحدة من أجل عقد اجتماعات أمنية.

وبحسب ما أوردت القناة "12" الإسرائيلية، فإن السفر المفترض لجالانت، لم يكن مرتبطاً بجدول زمنيّ محدّد، بل إنه كان ينوي السفر إلى واشنطن ونيويورك، استجابة لدعوتين تلقاهما، غير أن نتنياهو رفض ذلك.

وأوضح التقرير أن نتنياهو منع جالانت من السفر مرتين، وأوعز إليه من خلال موظفي مكتبه ألا يسافر.

يذكر أن الخلافات تصاعدت بين نتنياهو وجالانت مؤخراً بالتزامن مع موجة الاحتجاجات في "إسرائيل"، حيث قرر نتنياهو إقالته، ثم تراجع عن القرار.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن "نتنياهو استدعى جالانت إلى مكتبه، وقال له إنه فقد الثقة به، بعد حديثه ضد الحكومة وضد الائتلاف، خلال زيارة سياسية قام بها خارج البلاد، وخلال نهاية الأسبوع".



وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد كشفت، أنّ جالانت كان من الذين قرروا التصويت ضد مشروع التعديلات القضائية، وأورد موقع "زمان إسرائيل" أنّ جالانت قال لمقرّبيه إنّ "في محيط رئيس الحكومة ليس هناك إدراك للوضع الأمني الصعب".

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن رسالة جالانت، إلى حكومة نتنياهو، بشأن استكمال مشروع التعديلات القضائية، والتي حذّر فيها من أنّ هذه التعديلات "ستكون نقطة حاسمة في الجيش، الذي سيتدهور إلى منزلق خطر".

وتراجع نتنياهو، عن قرار إقالة جالانت بسبب الأوضاع الأمنية، بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، وسط جهود لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وجالانت، قادها رئيس حزب شاس أرييه درعي.