نجم الزمالك السابق: الأهلي ملك الحظ في مصر

قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي فريق محظوظ للغاية محليا وإفريقيا.

وأضاف نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "النادي الأهلي ملك الحظ في مصر".

وتابع: "هناك أكثر من موقف بداية من ركلة جزاء أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والتي اهدرها اللاعب أمام صن داونز وصعد الأهلي لدور الثمانية بفضلها ، فضلا عن ركلة جزاء الرجاء المغربي، بالإضافة إلي إصابة بعض لاعبي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا".

الأهلي يواجه بيراميدز في السوبر المصري:

ويستعد الأهلي لخوض لقاء السوبر المصري ضد بيراميدز، غدا الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي انسحب من خوض اللقاء اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بتعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.