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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة في أسعار الدولار والذهب العالمية.. اعرف التفاصيل

مفاجأة فى أسعار الدولار
مفاجأة فى أسعار الدولار والذهب العالمية.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا ضئيلا خلال التعاملات، ولكنها تتحرك في نطاق محدود، بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق عن كثب لصدور قرار الفيدرالي فيما يتعلق بالفائدة والسياسة النقدية المقرر صدورهما اليوم، الخميس، بالإضافة لقرب صدور بيانات التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي، وهذا سيؤثر بالتأكيد على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب بالأسواق.


وعلى خلفية تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا محدودا بنسبة 0.02% ووصلت إلى مستوى 2,017.14 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بواقع 0.13% وسجلت حوالي 2,025.90 دولارا للأوقية.

لقد كان لتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، سببا واضحا في ارتفاع أسعار معدن الذهب خلال التعاملات، نظرا لوجود علاقة عكسية بين الطرفين، فمن المعروف بأن ضعف مؤشر الدولار الأمريكي يزيد من جاذبية السلع المقومة به، خصوصا أسعار الذهب ، لأنه يقلل من تكلفة حيازته، وفي هذا الإطار، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا بنسبة 0.39% واستقر قرب مستوى 101.56 نقطة، ما عزز من ارتفاع أسعار معدن الذهب.

وأيضا، عزز تراجع عوائد السندات الأمريكية من صعود أسعار الذهب أثناء التعاملات، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات هبوطا بحوالي 1.21% ووصلت إلى 3.397 نقطة، بالإضافة لتراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بنحو 0.99% وتسجيلها حوالي 3.7922 نقطة.

وكذلك، شهدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة انخفاضا بنحو 1.10% واستقرت قرب مستوى 3.691 نقطة، وهذا ساهم في صعود أسعار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تترقب الأسواق عن كثب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية المقرر صدوره بوقت لاحق من هذا اليوم، والذي سيكون له تأثير قوي متوقع على تداولات كل من الدولار الأمريكي وأسعار المعدن الأصفر.

وفضلا عن ذلك، يترقب المستثمرين بعض البيانات الأمريكية المهمة، والتي ستصدر بعد قليل، وعلى رأسها بيانات التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وأيضا بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن ISM، حيث يكون لهم تأثير محتمل أيضا على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة بخلاف معدن الذهب، فقد سجلت عقود الفضة الفورية انخفاضا محدودا خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.05%، ووصلت إلى 25.36 دولارا، بينما سجلت أسعار البلاديوم ارتفاعا بنسبة 0.60% واستقرت قرب 1,451.11 دولار، بالإضافة لصعود أسعار البلاتين بنسبة 0.82% لتسجل نحو 1,075.47 دولار.

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