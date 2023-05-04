ننشر تعريفة الركوب الرسمية بمواقف السيرفيس في الغردقة

حصلت صدى البلد على بيان بتعريفة الركوب بالمواقف الداخلية للغردقة وفقا لما أعلنته ادارة المواقف بمدينة الغردقة .

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وشدد حنفى على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.