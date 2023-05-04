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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تعريفة الركوب الرسمية بمواقف السيرفيس في الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

حصلت صدى البلد على بيان بتعريفة الركوب بالمواقف الداخلية للغردقة وفقا لما أعلنته ادارة المواقف بمدينة الغردقة .

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر  أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

 

 وشدد حنفى  على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

الغردقة تعريفة الأجرة بأسيوط ادارة المواقف البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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