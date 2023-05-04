الزراعة: توفير 450 نقطة تجميع للقمح والفلاح يصرف مستحقاته خلال يومين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تحديد سعر توريد القمح مبكر ووصل سعره إلى 1500 جنيه، وهو ما يعادل ضعف السعر الموسم الماضي، موضحا أن الهدف الأول من التسعير هو تحسين دخل الفلاح.

وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي، وتوفير احتياجات المواطن المصري، والقمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تهتم بها الدولة.

وتابع إنهم يعملون على زيادة نقط التجميع لتسهيل الأمر على الفلاح، حيث هناك أكثر من 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية، وخلال 48 ساعة يحصل الفلاح على مستحقاته المالية، لافتا إلى أنهم يعملون على تطوير نوعية التقاوي والصفات المحصولية لتحسين إنتاجية المحصول، وزيادة الإنتاجية.