تحريك سعر السولار.. حملة مكبرة على مواقف السيارات في البحر الأحمر

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ووكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة بتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والاقاليم بين المحافظات والتى تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف تحت رئاسة اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك سعر السولار.

توجه صباح اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس حى جنوب والاستاذ نشأت جوده سكرتير المدينه و خير عبد الخالق سكرتير حى شمال ومساعدين رؤساء الأحياء لمجمع موقف السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة و إعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ، ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير و الأجرة المقررة له وفقا للزيادات الجديدة لمنع قائدي السيارات بزيادة الأجرة بصورة منفردة .

ومن جانبه أكّد رئيس المدينة على روساء الأحياء بالرقابة المستمرة ومتابعة كافة مواقف المدينة على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين

مناشداً السادة المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.