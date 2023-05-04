بيان عاجل من سوريا بشأن محاولة اغتيال بوتين في الكرملين

أدانت سوريا قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة، مؤكدة دعم حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم على تويتر: "تدين سوريا بقوة قيام أوكرانيا باستهداف مبني الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائرات مسيرة، وتعده عملاً إرهابياً وتصرفاً أحمق".

وأضافت الخارجية السورية، أن دمشق تدعم حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وضمان عدم تكرارها.

وكانت القوات الروسية تصدّت أمس لطائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مباني الكرملين بينها مقر إقامة الرئيس الروسي، فيما أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بإجراءات مناسبة.