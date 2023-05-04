عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من سوريا بشأن محاولة اغتيال بوتين في الكرملين

سوريا وروسيا
سوريا وروسيا

أدانت سوريا قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة، مؤكدة دعم حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم على تويتر: "تدين سوريا بقوة قيام أوكرانيا باستهداف مبني الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائرات مسيرة، وتعده عملاً إرهابياً وتصرفاً أحمق".

وأضافت الخارجية السورية، أن دمشق تدعم حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وضمان عدم تكرارها.

وكانت القوات الروسية تصدّت أمس لطائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مباني الكرملين بينها مقر إقامة الرئيس الروسي، فيما أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بإجراءات مناسبة.

روسيا: الغرب دمر الحكومة الشرعية في أوكرانيا وسلموا السلطة للمغامرين وقطاع الطرق

الجارديان: روسيا تتوعد بالرد على هجوم مبنى الكرملين

الكرملين روسيا سوريا أوكرانيا وزارة الخارجية السورية طائرات مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

روسيا: الغرب دمر الحكومة الشرعية في أوكرانيا وسلموا السلطة للمغامرين وقطاع الطرق

الجارديان: روسيا تتوعد بالرد على هجوم مبنى الكرملين

روسيا.. حريق ضخم يضرب مصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة

سيدة تصدم 7 سيارات أثناء محاولتها ركن عربيتها في روسيا

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد قصف روسيا المميت لـ خيرسون

روسيا تفتح تحقيقا بشأن محاولة استهداف الكرملين

ردا على تصعيد الناتو.. بيان عاجل من روسيا بشأن الردع النووي

ترشيحاتنا

القبض علي المتهم بقتل طفل ودفنه اعلي سطح عقار بمدينة نصر

بقعة شمسية غريبة تخالف قانون هيل.. ما تأثيرها على الأرض؟

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

بعد زيادة السولار.. أسعار أجرة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات

باقي 10 أيام|فرصة.. اشتري أوبل كروس لاند 2023 بـ 140 ألف جنيه

مش كل ألعاب أندرويد أمان.. فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ