جمعنا عدم الإنجاب.. سلوى عثمان عن تشبيهها بفردوس محمد: ياريت أبقى ربعها

ردت الفنانة سلوى عثمان، على بعض التعليقات التى شبهتها فى الآونة الأخيرة بالفنانة فردوس محمد، خاصة بعد مشاركتها فى مسلسل “سوق الكانتو”.

وقالت سلوى عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ياربت ابقي ربعها ، فردوس محمد فنانة قديرة ، وتشعر وكانها أم لجميع المشاهدين .

وأضافت سلوى عثمان “الفنانون كانوا يشعرون بأن فردوس محمد بمثابة والدتهم، حتى أن الفنانة فاتن حمامة قامت بالسفر معها للخارج حين تعرضت الأولى لوعكة صحية”.

واستكملت سلوي عثمان “فردوس محمد أعطت إحساسا إلى جميع المشاهدين بالأمومة، رغم أنها لم تنجب مثلي، ولكن إحساس الأمومة يكون لدى كل سيدة بالفطرة”.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، ، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي ، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.