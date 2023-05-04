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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بداية مبشرة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أكدت النائبة رشا إسحق أمين سرلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن، أن انطلاق الحوار الوطني، فرصة ذهبية لجميع الأحزاب والقوى السياسية للجلوس على مائدة واحدة، والوقوف على مشكلات وتحديات المرحلة الراهنة لتحديد اولويات العمل الوطني.

وطالبت "إسحق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، القوى السياسية والأحزاب المشاركة بالنظر إلى مصلحة الوطن اولا، ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمرحلة الراهنة خاصة تلك التي تؤرق المواطنين مثل التضخم وغلاء الأسعار الذي نتج عن الأحداث العالمية الاخيرة، خاصة وأن المناقشات ستكون مفتوحة للجميع بدون خطوط حمراء.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ  الجهود التي بذلها المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان والأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء مجلس الامناء، ليخرج لنا الحوار بشكل يليق بحجم مصر، لافتة إلى أن الجلسة الافتتاحية اليوم بمثابة بداية مبشرة لحوار وطني بناء يعبر بنا للجمهورية الجديدة

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى الموضوعات التي ستناقشها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول)، والعنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة)، و المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، معربة عن تطلعها للتطرق لقانون الاحوال الشخصية الجديد كبداية حقيقية لانهاء التفكك الأسري.

الأحداث العالمية الأحوال الشخصية الجديد الاحوال الشخصية الاجتماع التماسك المجتمعي الجلسة الافتتاحية للحوار

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