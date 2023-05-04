عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بخدمات المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية في خدمة المرضى

صدى البلد

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ في خدمة المرضى المترددين على المركز.

وأكد رئيس الجامعة خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن ما يقدمه المركز من خدمات جليلة للمساعدة في عملية الإنجاب للمترددين على وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز بأسعار زهيدة جعل المركز قبلة طبية متميزة يقصدها القاصي والداني.

وثمن مجلس الإدارة مختلف الأنشطة التي قدمها المركز خلال الفترة السابقة والمتمثلة في عقد وتنظيم ندوات توعوية بكليات جامعة الأزهر (طلاب - طالبات) بمختلف الكليات، وثمن مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر جهود المركز العالمية، والتي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمتمثلة في طلب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدولة أوزبكستان تدريب وتثقيف القيادات الدينية والمجتمعية والصحية وتسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، بجانب جهود المركز في الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة تحت عنوان: «الشراكة غير التنافسية بين المكتب الإقليمي للدول العربية للسكان بهدف التوعية والتثقيف بقضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة للقيادات الدينية والمجتمعية والصحية في دولة جيبوتي الشقيقة».

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

البيت الأبيض ينفي علاقة الولايات المتحدة بالهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

لعدم حدوث أزمة غذاء.. روسيا وتركيا وأوكرانيا يبحثون تمديد اتفاقية الحبوب

غير قادر على قيادة إسرائيل.. جانتس يشن هجوما لاذعا على نتنياهو

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

تفاصيل الحفل الغنائى قبل مباراة الأهلي وبيراميدز فى السوبر المصري غدا

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ