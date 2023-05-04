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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

20 كلمة لا تستخدمها.. تحذير عاجل لتغيير كود المرور على الإنترنت

تحذير عاجل لتغيير
تحذير عاجل لتغيير كلمات المرور على الإنترنت

على الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن السيبراني، لا يزال الملايين من مستخدمي الإنترنت يحمون حساباتهم بـ كلمات مرور بسيطة، يسهل على الهاكرز تخمينها.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، شارك استطلاع جديد إجراته شركة NordPass، المتخصصة في تطوير برامج مدير كلمات المرور، قائمة بـ كلمات المرور الأكثر شيوعا واستخداما في المملكة المتحدة.

 

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عبارات مستحيل تستخدمها في كلمات مرورك

وأظهرت النتائج أن الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت، لا يستمعون إلى النصائح المهمة التي يذكرها خبراء الأمن السيبراني لإنشاء كلمات مرور أفضل لحماية بياناتنهم الشخصية.

ووفقا لإحصائيات عام 2022، أصبحت كلمة "password" هي كلمة المرور الأكثر استخداما على لحماية حسابات المستخدمين على الإنترنت، حيث تفوقت على الكلمة التي استخدمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية والتي تتضمن الأرقام التسلسلية الشهيرة "123456"، والذي جاءت في الاستطلاع الجديد بالمركز الثاني.

ومن خلال مشاركة نتائج أبحاثها، وجدت شركة NordPass أن اتجاهات إنشاء كلمات المرور تختلف باختلاف البلدان وحسب الجنس، بل وأنها تتأثر أيضا باتجاهات الثقافة الشعبية لبعض الدول.

وفي المملكة المتحدة، لاحظ فريق الخبراء المتخصص في إنشاء كلمات المرور قوية، العبارات العشرة التالية باعتبارها كلمات المرور الأكثر شيوعا بين مستخدمي الإنترنت في بريطانيا:

1. password.
2. 123456.
3. guest.
4. liverpool.
5. qwerty.
6. arsenal.
7. 123456789.
8. password1.
9. 12345.
10. 12345678.
11. chelsea.
12. charlie.
13. abc123.
14. liverpool1.
15. Parola12.
16. football.
17. monkey.
18. chocolate.
19. yuantuo2012.
20. letmein.

وفي حال كنت تستخدم أي من كلمات المرور السابقة والمدرجة في قائمة "NordPass"، مع حسابات على الإنترنت فأنت في خطر فقد تكون هذه مشكلة كبيرة جدا، حيث يحذر خبراء الأمن السيبراني من إمكانية اختراق حساباتك في أقل من ثانية واحدة فقط، نظرا لأن 83 بالمائة من هذه الكلمات معروفة لدى قراصنة الإنترنت.

وعلى مستوى العالم، يستخدم أكثر من 4.9 مليون شخص عبارة "password" ككلمة مرور خاصة بهم، مع وجود اختلافات بسيطة مثل "password1" و "password123" والتي تحظى بشعبية كبيرة.

وكما تحظى كلمات المرور المتعلقة بالرياضة أيضا بشعبية كبيرة، حيث تحتل كلمة ليفربول "Liverpool" المرتبة الرابعة بين أكثر كلمات المرور شيوعا في المملكة المتحدة، واحتلت كلمة أرسنال "arsenal" المرتبة السادسة، وعبارة تشيلسي "chelsea" في المركز الحادي عشر.

ولكي يتمكن المستخدمون من تأمين معلوماتهم الشخصية وحماية حساباتهم بشكل أفضل، سلط فريق NordPass الضوء على بعض النصائح الأساسية التي يجب على مستخدمي الإنترنت اتباعها لإنشاء كلمات مرور قوية:

1. كن على علم بجميع الحسابات التي بحوزتك: بحذف الحسابات غير المستخدمة وتتبع العدد الدقيق للحسابات النشطة وكلمات المرور التي لديك، يمكنك التأكد من عدم وجود ثغرات تستخدم ضدك.


2. أنشئ كلمات مرور طويلة وفريدة من نوعها ولا تعيد استخدامها أبدا، استخدم مجموعات معقدة من الأرقام والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والرموز تجعل كلمات المرور أقوى، ولا تعد إعادة استخدامها خيارا مطلقا، في حال تم اختراق أحد حساباتك، فإن الحسابات الأخرى تكون في خطر.


3. استخدام مدير كلمات المرور: يقوم مديرو كلمات المرور بتشفير كلمات السر الخاصة بك بالكامل وحمايتها وتخزينها لاستخدامك.

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