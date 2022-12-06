بخطوات بسيطة.. اعرف ازاي تسترجع كلمة مرور الواي فاي المنسية

يعد نسيان كلمة مرور واي فاي Wi Fi أمرا شائعا بين المستخدمين، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات عديدة عند فصل الإنترنت وإرجاعه مرة أخرى، ولكن لحسن الحظ يمكن العثور عليها بعدد من الطرق السهلة على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك.

وبحسب موقع CNET؛ فإنه يمكن استرجاع كلمة مرور واي فاي Wi-Fi على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز Windows من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وفيما يلي نعرضها كالآتي:

ويجب أولا أن يكون جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز، متصلا بالشبكة في الوقت الذي قام فيه بتخزين كلمات مرورك للمرة الأولى، حيث يتم تخزين كلمة مرور واي فاي بشكل دائم في الإعدادات الخاصة بك.

كيفية البحث عن كلمات مرور واي فاي على أجهزة كمبيوتر ويندوز



ويعد العثور على كلمة المرور لشبكة واي فاي Wi-Fi التي تتصل بها حاليًا أمرًا بسيطًا على أجهزة ويندوز، ولكن الحصول على كل كلمات مرور Wi-Fi المخزنة يتطلب عدد من الخطوات:

وللعثور على كلمة المرور لشبكة Wi-Fi التي تتصل بها حاليًا على أجهزة ويندوز :

1. انقر فوق الزر ابدأ ثم انتقل إلى لوحة التحكم ثم الشبكة والإنترنت ثم مركز الشبكة والمشاركة وذلك على Windows 11 أو الإعدادات ثم الشبكة والإنترنت ثم الحالة ثم الدخول على مركز الشبكة والمشاركة وذلك على Windows 10.

2. بجانب الاتصالات ، انقر فوق اسم شبكة Wi-Fi المميز باللون الأزرق.

3. في صفحة حالة واي فاي Wi-Fi التي تفتح ، انقر فوق خصائص الشبكة اللاسلكية ثم على علامة التبويب الأمان.

4. حدد المربع بجوار إظهار الأحرف لعرض كلمة مرور شبكة Wi-Fi فوقها.