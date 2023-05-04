مصرع شخص بطلقات نارية في قرية حمرة دوم بنجع حمادي

لقى شخص مصرعه، بطلقات نارية، بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ مصرع شخص بطلقات نارية بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

بالانتقال والفحص تبين مصرع صابر ع ٥٠ عاماً ، مقيم بقرية حمره دوم، بطلقات نارية فى الصدر، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



