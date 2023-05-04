بعد زيادة أسعار السولار.. رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

عقب إعلان زيادة أسعار السولار اليوم تابع مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء برفقته احمد الحضري نائب رئيس المدينة المخابز والالتزام بجودة الرغيف والتشغيل وذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء للتأكد من توفير رغيف الخبز وجودته وانتظام عملية التشغيل.

وقام رئيس المدينة بالانتقال لمواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بخطوط السير والالتزام بتعريفة الأجرة وعدم الزيادة في التعريفة المقررة من لجنة المواقف.

وكان قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي بنسبة نحو ١٠%، تجبر لأقرب 50 قرش، لخطوط الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء.

و ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0693771618 لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كما هو موضح بالجداول التي أعلنتها الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء والبوابة الإلكترونية.

رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود