محافظة بني سويف تخصص خطوطا ساخنة وواتساب للإبلاغ عن شكاوى زيادات تعريفة الركوب

أعلنت محافظة بني سويف، تخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة ، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة ، و " 136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099" ،وذلك عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة وزيادتها بنسبة 10% عن التعريفة السابقة ،على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة ، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.



وتناشد محافظة بني سويف المواطنين ،الإبلاغ عن السائقين المخالفين فى حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات " تقطيع المسافات" ، بالإبلاغ عن رقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير ، مؤكدة على أهمية وعي المواطنين وايجابيتهم نحو الإسراع في الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن .

تجدر الإشارة إلى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية،قد اجتمعت"أمس الأربعاء"لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ،حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2 من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .