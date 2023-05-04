غرامات رادعة.. تعرف على عقوبات السيارات المخالفة للتعريفة الجديدة بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، لائحة الغرامات المقررة على السيارات المخالفة للتعريفة الجديدة للأجرة، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

لائحة الغرامات المقررة

1- في حالة مخالفة التعريفة المقررة يتم تغريم السيارة بمبلغ وقدره من 500 جنيه إلى 1000 جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

2- في حالة امتناع السيارة عن تحميل الركاب وعدم الالتزام بعدم بالتعليمات المنظمة للعمل بالمواقف يتم تغريم السيارة بمبلغ 500 جنيه إلى 1000 جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

3- في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق «البادج» المخصص لهذا الأمر من إدارة المواقف يتم تغريم السيارة بغرامة قدرها 100 جنيه إلى 300 جنيه.



جدير بالذكر أن هذه التعريفة روعى فيها اشتراك كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجمعية نقل الركاب والنقابة العامة للنقل البرى وروعي فيها نسبة الزيادة الفعلية في أسعار الوقود السائدة في بعض الخطوط وأساس تقييم التعريفة بالنسبة للمسافات من بداية الرحلة وحتى نهايتها.

تتولى الإدارة العامة للمشروع بإعلان التعريفة بأماكن ظاهرة بكافة مجمعات المواقف بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز المدن اعتباراً من تاريخ العمل بها في الخميس الموافق 4 مايو الجاري، ومتابعة تنفيذها والفصل في أى نزاعات تنشأ بشأن هذه التعريفة بالتنسيق مع إدارة المرور بكفر الشيخ.