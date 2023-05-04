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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنظمة دفاع جوي لـ إيران.. تفاصيل الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على سوريا - أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبات دفاع جوي إيرانية في هجمات مطلع مايو في سوريا لأول مرة، وفقا لموقع العربية.

وقالت المصادر، إن إسرائيل استهدفت مركبات دفاع جوي إيرانية بـ 6 مقاتلات في هجمات مطلع مايو بـ سوريا لأول مرة، لافته إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أهداف إيرانية داخل مطار النيرب السوري لمدة  50 دقيقة.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ذخائر ومعدات حساسة تابعة لـ حزب الله في مطار النيرب السوري، موضحه أنه مؤخرا هبطت طائرات تابعة لسلاح الجو وشركة "كاشم" الإيرانيين بمطار النيرب.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الثلاثاء، أن السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة، والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية السورية في بيان، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أنه ما كان لإسرائيل أن تواصل جرائمها بحق الشعب السوري لولا مظلة الحصانة والإفلات من العقاب التي توفرها لها الإدارة الأمريكية، ضاربة عرض الحائط بمبادىء القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية كافة.

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