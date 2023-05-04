نائب رئيس حزب السلام : الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني

أكد الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطي وعضو مجلس النواب السابق أن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى تؤكد حرصه الحقيقى على انجاح الحوار الوطنى مشيداً بإصرار القائمين على إدارة الحوار الوطنى على الالتزام التام بكل ما يتعلق من ضمانات لتحقيق الشفافية والعلنية.



وأعرب " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة بالمشاركة فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لضرورة حرص الجميع على إنجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى.



ووجه الدكتور سعيد حساسين التحية والتقدير لجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية على مشاركتها فى جلسات الحوار الوطني مؤكدا أن هذا النهج سيكون فى مقدمة الأسباب التى تضمن نجاح هذا الحوار خاصة أنه من حق الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية أن يعرف كل ما يدور من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى.



كما وجه الدكتور سعيد حساسين التحية لمجلس أمناء الحوار الوطنى برئاسة الدكتور ضياء رشوان الذى يعمل بمهنية شديدة منذ تشكيله خاصة فيما يتعلق بوضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية وطرح كل تفاصيل الاستعدادات على الرأى العام ونجاح مجلس الأمناء فى وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التى يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار الذى من شأنه الترسيخ لحرية الرأى والتعبير وتقبل الاختلاف دون التشكيك فى وطنية أى طرف للآخر.