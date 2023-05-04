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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختار وجهته المقبلة.. نجم جديد يغادر ليفربول في الميركاتو الصيفي

ميلنر وصلاح
ميلنر وصلاح

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس، اقتراب جيمس ميلنر، لاعب فريق ليفربول وأحد قادة الريدز، من الانضمام إلى صفوف برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية في وقت سابق، فإن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، استقر على عدم تجديد عقد ميلنر، ليتأكد رحيله رفقة كل نابي كيتا وتشامبرلين وفيرمينو عقب انتهاء عقودهم في 30 يونيو المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صفقة انتقال ميلنر إلى برايتون لم تكتمل بعد، ولكن برايتون واثق من المضي قدمًا في الأيام / الأسابيع القادمة حيث يقترب الاتفاق".

أضاف:" ستستمر المناقشات حول التفاصيل الهامة، يريد برايتون أن يكون ميلنر ثاني صفقة بعد جواو بيدرو الذي انضم إلى النادي بنسبة 100٪".

ويحتل برايتون المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

 

ليفربول ميلنر فابريزو رومانو كلوب فيرمينو

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