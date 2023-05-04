الزهور يفوز بـ كأس منطقة القاهرة لسيدات كرة اليد 2008 بعد هزيمة الأهلي

توج فريق فتيات نادي الزهور لكرة اليد بكأس منطقة القاهرة مواليد 2008 وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي الزهور بمدينة نصر بنتيجة 32-29 .

وتمكنت فتيات الزهور من التتويج بكأس المنطقة بعد تألق كبير خلال النهائيات والفوز في جميع المباريات على فرق هليوليدو، والمقطم وفريقي الأهلي.

وتوجت نجمة الزهور مريم محرم بكأس أفضل لاعبة في البطولة.



واتسمت المباراة النهائية بالندية بين الفريقين واستطاعت فتيات الزهور حسم المباراة لصالحهن بفضل المهارات العالية والمميزة للاعبات وسط تشجيع كبير من أعضاء النادي وبحضور علي عادل أمين صندوق النادي وإدارة النشاط الرياضي التي يديرها أحمد الليثي.



وتضم قائمة فريق الزهور كلًا من: روان درويش عبد النبي، اسراء محرم سعيد، مريم محرم سعيد، حبيبه محمود احمد، ليلي احمد فؤاد عبد العزيز، ملك عمرو عبد المعطي، مريم حسين ابو الفتوح، حبيبه احمد طلعت توفيق، نيجار عماد عبد السلام، هانيا هاني بدر، هيا محمد مصطفي، نور باسم احمد عطيه، ندى احمد مجدي محمد، ملك وليد محمد، زينه محمود احمد، حبيبه اسامه عبد المنعم، ريتاج محمد عبد الرحمن، سلمى محمد علي اسماعيل، مريم وائل عنتر، لامار محمود حسن، لوجي عمرو محمد، جومانه حازم مسلم، جنى احمد حسني، نور محمد جمال، فريدة محمد احمد، حبيبه محمد صلاح.



ويقود الفريق فنيًا عصام الدين عباس الطوبجي، بالإضافة إلى: رئيس قطاع حسين وهبه، ومساعد مدرب وليد احمد سيد، و اداري الفريق سهام محمد كمال، واخصائي العلاج الطبيعي منه الله عبده، فيما يرأس جهاز كرة اليد بنادي الزهور هشام قدري.

وقد استطاع هذا الفريق تحقيق موسم مميز حيث حقق المركز الثالث في كأس مصر، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية، والمركز الثاني في بطولة منطقة القاهرة ليختتم الموسم في تألق بالحصول على كأس منطقة القاهرة.



ويهتم نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بالمراحل العمرية الصغيرة في الألعاب الجماعية من أجل بناء فرق مميزة في المستقبل مكون من أبناء النادي.

وأعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بنتائج هذا الفريق، مؤكدًا اهتمام النادي بالالعاب الجماعية وتطورها خاصًة بعد تواجد الثلاث فرق الجماعية في الدوري الممتاز للرجال والسيدات للعام الثاني على التوالي.