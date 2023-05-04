انتظام الحركة بمواقف الشرقية.. والمحافظ يوجه بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين، بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

كلف المحافظ مدير إدارة المرور بالشرقية بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة، مؤكداً أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، توجه كلاً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤلي المواقف بالمحافظة بالمرور الميداني علي الموقف لمتابعة حركة المواقف طوال اليوم ، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

أكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، للتعامل الفوري معها وتطبيق القانون على غير الملتزمين.