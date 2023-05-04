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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تفاصيل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالوادي الجديد

محافظةالوادي
محافظةالوادي

قررت محافظة الوادي الجديد، رفع تعريفة الأجرة الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالخطوط الداخلية، والخطوط الرابطة بين المحافظة والأقاليم بالمحافظات الأخرى بنسبة 10%.

 

وقال معتمد عبدالمعتصم، رئيس المواقف الوادى الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى رفع قيمة تعريفة الركوب، سواء خطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة الوادي الجديد، وطباعة ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة ووضعها بالسيارات والمواقف.

 

وأشار إلى، تثبيت أسعار تعريفة سيارات التاكسي والتى ارتفعت مؤخرا وارتفاع أسعار الدولار ليس له تأثير لأنها تعمل بالغاز والبنزين.

 

وأكد، أن رفع قيمة التعريفة جاء عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار إلى 8.25 جنيه، وسط رقابة مشددة لضمان التزام السائقين بالتعريفة دون المغالاة على الركاب.

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وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء،  تثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية ورفع سعر لتر السولار جنيها واحدا بدءا من اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماعها أمس الأربعاء، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.

 

وأصبحت أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد القرار الحكومي المفاجئ كالتالي:

- لتر السولار: 8.25 جنيه.

- لتر بنزين 80: 8.75 جنيه.

- لتر بنزين 92: 10.25 جنيه.

- لتر بنزين 95: 11.50 جنيه.

- طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية: 6 آلاف جنيه.

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