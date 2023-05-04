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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: صرف 50 ألف جنيه لكل إمام متوفى بحادث أتوبيس الوادي الجديد

صدى البلد

توجه وزير الأوقاف د.  محمد مختار جمعة بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد ، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل . 


كما وجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين ، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم ، وهم : 
١- الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر رحمه الله 
٢ - الشيخ/ محمد احمد محمد حنفي رحمه الله . 
٣- الشيخ/ مصطفى عبد الله محمد حسين رحمه الله 
رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين ، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث .

حادث أتوبيس الوادي الجديد محمد مختار جمعة وفاة ثلاث أئمة

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