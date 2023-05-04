الأوقاف: صرف 50 ألف جنيه لكل إمام متوفى بحادث أتوبيس الوادي الجديد

توجه وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد ، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل .



كما وجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين ، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم ، وهم :

١- الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر رحمه الله

٢ - الشيخ/ محمد احمد محمد حنفي رحمه الله .

٣- الشيخ/ مصطفى عبد الله محمد حسين رحمه الله

رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين ، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث .