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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النفسية.. موسى يطرح أحدث أعماله على اليوتيوب

موسي
موسي

طرح المطرب موسى منذ قليل أحدث اعماله الغنائية بعنوان "النفسية" وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

 

وظهر موسى بشكل ولون مختلف في فيديو كليب أغنية "النفسية" والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن كريم الصباغ، والموزع الموسيقي مايو، ومهندس الصوت أمير محروس، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، وتولى اخراج الفيديو كليب كل من المخرج محمد اشرف، ومصطفى زكي. 

وتقول كلمات أغنية "النفسية" للمطرب موسى: النفسيه مش هيا ..عندى اصحاب ومؤذيه.. كله زى بعض… ياكلو بعض.. ناس حقوده غدرو بيا.. ناس مريضه ماديا.. عينهم عاللي فايديا … مفيش جدع مفيش شبع.. هنا وشوش كتير ومداريا …غداره الناس دى غدارة… وقت وضاع مقولش ياخسارة… ماتبوصش عاللي جاى يعطلك … ناس عالفاضي بس منظره … يابا دول ناس غداره وعندى دليل واماره…  كنت بشيلهم وقت الضيقه خلونى اقول ياخساره … اه ياصحبه المصالح اجدع واحد فيكو ناقص… عينو عالكاشات وباصص جو رخيص شبهكو خالص… عيشكو وملحكو داب حتى العاقل".

 

وكان موسى طرح في شهر رمضان المنقضي دعاء ديني بعنوان "يارب"، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "6 فراخ" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أمين نبيل وميكس وماستر أمير محروس.

 

أحدث أعمال موسى 

طرح المطرب موسى، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "يا خسارة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية يا خسارة لـ موسى، من كلمات وألحان كريم الصباغ، توزيع الموزع الأجنبي Hamrah، ميكس وماسترينج اسامه طارق، منتج منفذ طارق الأحمدي، مدير تصوير جود ، وإخراج ميدو عماد. 
وتقول كلمات الأغنية :

راح فين كلامك لما كنتي ف دايبه 
راح فين سلامك لما كان ف ايديكي رعشه 
راح فين حضنك ال كان مليان بلهفه 
مهو هو نفس الحضن ال انتي منو خايفه

كدبتي نفسي وانتي  واستنتيلي غلطه 
كأنو مبقاش فارق حبي كأنو لعبه 
بتحركيها لطفل كان بحبك اعمي 
مكنتش حاابب احكي وقولك الكلام دا

ازاي مختش بالي  ان انتي كنتي كدبه 
دلوقتي فوقت من كدبك والصوره الباينه
ياما كلامك وجعني وكان بكل قسوه 
انا ال اخترت احب ف ناس ولا تسوه

ويخساره علي الايام 
ويخساره علي  احلام 
ويخساره  انا ندمان 
ويخساره وكان يا مكان 
ويخساره وكلو كلام 
ويخساره رسمنا طريق ياريت مشنااااه

ده بعدك عني علمني مبصش علي راح مني

كفايه جراح بقا وعذاب وسبني انساااااااك

انا ال اديت وبزياده طبيعي اندم مادي العاده

وحقي هسيبو للدنيا وللايام

وقلبي حسابو ده معايا عشان وصلني لنهايه

مكنش يصح اني وصل معاك ليهااا

موسى المطرب موسى النفسية

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