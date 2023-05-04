الزمالك راحة من التدريبات بفرمان من أوسوريو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية في تمام التاسعة صباحاً يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي في بطولة كأس مصر.

جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قد منح جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين مجموعة من المهام والخطط والجمل الفنية لتنفيذها خلال المران استعدادا للمباريات المقبلة.

رفع معدلات اللياقة البدنية

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية مقسمة إلى ثلاث مراحل، حيث يسعى المدير الفني إلى تحسين الشكل البدني للفريق خلال الفترة المقبلة.

تدريبات فردية لفتوح والسيسى

خضع أحمد فتوح وعمرو السيسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات الفردية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة فردية خاصة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

تدريبات تأهيلية لمصطفى شلبى

خضع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وواصل شلبي برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، بمجموعة من التدريبات الفردية على هامش مران اليوم ، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

تعليمات كولومبية

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص أوسوريو على عقد العديد من الجلسات الفردية مع لاعبي الفريق خلال مران الخميس، من أجل تعديل بعض الأوضاع الخططية بجانب شرح أكثر من جملة فنية جديدة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الجمل الفنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث ظهر الثلاثي محمد عواد ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بشكلٍ جيد.

جلسة مع الجهاز المعاون للزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع جهازه المعاون عقب انتهاء التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني لجهازه المعاون أبرز النقاط الفنية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحديد السلبيات والإيجابيات التي ظهرت خلال مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.