التشكيل الرسمي لمباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلن أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره طلائع الجيش بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسى المرمى : محمد فوزي

الدفاع : مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - حامد خالد الجابري

الوسط : مصطفى جمال - إسلام جمال سليمان - مصطفى صبحي - أحمد فيليكس - مصطفى زيكو

الهجوم : إيمانويل

بينما أعلن عماد النحاس المدير الفني للطلائع تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع:أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير - أحمد عبدالرحمن

الوسط: أحمد متعب - محمد شحاتة - علي حمدي - محمد شريف - كريم طارق

الهجوم : بول جوليوس