دحر المتمردين وتكبيدهم خسائر.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان على منصة “فيسبوك”، أن المتمردين يواصلون خرق الهدنة المعلنة منذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وتم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وقال: “حاول العدو منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليا تسيطر عليها قواتنا بالكامل”.

وأضاف: “تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة لهجوم غادر من المتمردين نهار اليوم، وتم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جار حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليا بمطاردة فلول العدو خارج المدينة”.

وتابع: “يجري رصد تجمعات للمتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جار متابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة”.

وأشار الجيش السوداني، إلى أن “المتمردين واصلوا الممارسات الإرهابية وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، كما استولوا على مستشفى التوليد بأم درمان وطردوا المرضى وحولوه لموقع عسكري، كما قاموا بتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية ما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “في إطار عمليات التخريب الواسعة للمرافق الخدمية بالبلاد، قام المتمردون بإجبار بعض المهندسين على تعطيل محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه ما أدى إلى انقطاعها عن مناطق واسعة من البلاد”.

وقال الجيش السوداني: “ننوه مواطنينا بالإبتعاد عن مواقع الإشتباكات وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة لحين وصول الفرق الفنية المختصة للتعامل معها حفاظا على سلامتهم”.

وأضاف: “نجدد الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية”.