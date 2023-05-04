وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

بحث الجانبان جهود وقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية للمدنيين والمقيمين على أرض السودان، والوصول إلي حل دائم لوقف إطلاق النار. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وبذلت السعودية جهودا كبيرة من أجل إجلاء رعاياها ورعايا أجانب من السودان، حيث استقبلت مدينة جدة السعودية 6073 شخصاً منهم 246 مواطناً ونحو 5827 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات قادمين من السودان. وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية.