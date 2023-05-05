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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تجنب هذه الأطعمة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023

ستكون هناك مشاكل مع شريكك ولكن الحياة العملية ستكون جيدة، من الناحية المالية ، ستكون مستقرًا، يجب تحليل الحالة الصحية بشكل صحيح لأنها يمكن أن تعطيك مشكلات اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستنتهي مهامك المعتادة دون عوائق وستساعد طبيعتك الودية في تكوين علاقة جيدة مع زملائك في العمل، سيقوم رجال الأعمال بحل القضايا التجارية المعلقة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تحتاج إلى التركيز على نظام غذائي صحي، تجنب الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وبدلاً من ذلك تفضل اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالخضروات الورقية والمكسرات.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

وفقًا لتنبؤات برج العقرب اليومية، سيكون هناك نقص في الانسجام في علاقة الحب، ستجد انفصالًا عن الحبيب وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيدات. اتصالك مع الشريك محدود ويحتاج إلى تصحيح.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لن تزعجك أي مشكلة مالية خطيرة، في الغالب لن يطرق الباب أي طارئ اليوم، سوف تحصل على ثروة على شكل انتصار قانوني على ممتلكات الأجداد. 

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