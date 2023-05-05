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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار :الزمالك لن يلجأ للفيفا واتحاد الكرة يعيش مرحلة فشل كبيرة

صدى البلد

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن تهديدات القلعة البيضاء بشأن اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن تتحقق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الأقاويل تتردد منذ سنوات طويلة، مثلما حدث في ملف نادي القرن الإفريقي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أتحدى أن الزمالك يلجأ للفيفا ضد اتحاد كرة القدم، والنادي له حقوق في ملفات آخرى وعلى رأسها قضية نادي القرن، وقمت بالتواصل مع أندية إفريقية أكدوا أن الكاف لم يبلغهم بأي شئ بشأن ترتيب الأندية في القرن الماضي".

 

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وتابع نصار: "نظام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي تم الاعلان عنه لم يكن موفق في اختيار نادي القرن المعايير كانت ظالمة، والزمالك لم يلجأ للفيفا في هذه القضية، والنادي تعرض لظلم شديد، بسبب سياسة الكيل بمكيالين".

وأكمل: "نادي الزمالك بيتي، ولم يتواصل معي أحد لحضور اجتماع إدارة الزمالك مع الرموز اليوم، ولو تمت دعوتي بشكل رسمي كنت سأحضر، ولا أعرف لماذا سيلجأ النادي للفيفا".

وواصل: "نحن نعيش في فترة فشل بالنسبة لاتحاد كرة القدم، ولا يوجد تطور بالنسبة للكرة المصرية، وهناك أندية كبيرة تعرضت لظلم شديد، خلال الفترة الأخيرة، وهناك تحيز إعلامي لأحد الأندية ضد الفرق الآخرى".

وأضاف: "لأول مرة جماهير الزمالك تلتف حول قرار لإدارة النادي بعد الانسحاب من كأس السوبر، واصبحت الكرة في العالم تُدار بشكل مختلف، ومعظم اللجان أصبحت مستقلة عن الاتحادات، ومنها لجنة الحكام".

وأكد: "هناك أمور ستتغيير كثيرا في اتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وغير مستبعد أن يتم مناقشة انسحاب الزمالك من كأس السوبر خلال جلسات الحوار الوطني".

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