فى ذكرى ميلادها .. هكذا دعمت فاتن حمامة فردوس محمد فى فترة مرضها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 5 مايو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل عام 1961، عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

ولدت فردوس محمد في حي المغربلين بمدينة القاهرة في عام 1906، توفي والداها وهي صغيرة فتولى تربيتها الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد.

فردوس محمد

والتحقت فردوس محمد بمدرسة إنجليزية بحي الحلمية، فتعلمت القراءة والكتابة والتدبير المنزلي.

قدمت فردوس محمد أول عمل مسرحي لها على اﻹطلاق في عام 1927 وهى مسرحية إحسان بك مع فرقة أولاد عكاشة المسرحية التي صارت واحدة من أعضائها، كما عملت مع فرق إسماعيل يس وعبدالعزيز خليل ورمسيس وفاطمة رشدي.

فردوس محمد

بدأت فردوس محمد العمل في السينما فى منتصف الثلاثنيات، وعلى مدار مشوارها الفني، وعرفت بأداء دور الم بمختلف تنويعتها حتى لُقبت ب أم السينما المصرية .

من ابرز أفلام فردوس بياعة التفاح، سفير جهنم، غزل البنات، سيدة القطار، صراع في الميناء.

عانت فردوس محمد في أواخر حياتها من مرض السرطان وتزايدت أعراض المرض عليها حتى دخلت في غبيوبة تامة وتوفيت في عام 1961 عن عمر يناهز 55 عامًا.

قامت الفنانة فاتن حمامة بدعم والوقوف بجانب الفنانة فردوس محمد التى أصيبت بالمرض الخبيث، وتطلب الأمر سفرها للخارج للعلاج، فاتصلت فاتن حمامة بجمال الليثى لتخبره بأنها تريد أن تقابل وزير الثقافة- وكان وقتها ثروت عكاشة- لتطلب منه أن تتولى الدولة علاج الفنانة الكبيرة فردوس محمد، وبالفعل ذهبا معًا والتقيا بمدير مكتب وزير الثقافة الأستاذ عبدالمنعم الصاوى، وتحمس الوزير واستطاع أن يحصل على قرار بسفرها للخارج للعلاج.

فردوس محمد

وفى صباح اليوم المحدد للسفر أخذ جمال الليثى الفنانة فاتن حمامة فى سيارته وذهبا لبيت فردوس محمد لاصطحابها للمطار، وطلبت منهما أن يعطياها فرصة للمرور على الصيدلية التى تتعامل معها لكى تسدد بعض الديون قبل السفر حتى تبرئ ذمتها، ثم اصطحباها للبنك الأهلى لأنها أرادت أن تؤجر صندوق أمانات لتضع فيه كل أشيائها الغالية وسلمت مفتاح الصندوق لفاتن حمامة لتسلمه لابنتها الوحيدة، والتى كانت متزوجة من المصور السينمائى محسن نصر، وعند وصولهم المطار وجدوا مظاهرة من الفنانين جاءوا لوداع الفنانة الكبيرة فردوس محمد، ولم تتركها فاتن حمامة وجمال الليثى حتى أوصلاها لسلم الطائرة، وكانت عينا الفنانة الكبيرة مغرورقتين بالدموع فحاول جمال الليثى أن يخفف عنها فبدأ يذكرها بصوانى السمك التى كانت تعدها لهم فى الكابينة التى اعتادت أن تقضى الصيف فيها بالإسكندرية وذكرياتهم الجميلة، ولم يتركها تصعد سلم الطائرة إلا وقد ضحكت من كل قلبها.

فردوس محمد واليتم :

عانت فردوس محمد اليتم فى سن 3 سنوات حيث فقدت والديها وتولت أسرة من أقاربها رعايتها، وألتحقت بالمدرسة حتى سن 12 عاما وأجادت القراءة والكتابة ولكن توفيرا للنفقات لم تكمل تعليمها وظلت فى بيت الأسرة التى ترعاها تخرج معها كل اسبوع إلى أحد المسارح حتى عشقت الفن ، وكانت تقلد ما تراه من تمثيل.

فردوس محمد

فردوس محمد وعدم إنجابها

وقبل أن تكمل فردوس محمد سن 14 عاما زوجتها الأسرة التى تقيم معها من شاب تقدم لها ، وعاشت معه 5 سنوات لم تنجب خلالها وأساء زوجها معاملتها حتى طلقها وهى فى سن 19 عاما، ومن شدة ما عانته فردوس محمد .

وبعد طلاقها عادت فردوس محمد إلى الأسرة حتى عرضت عليها زوجة جارها الذى يعمل فى فرقة عكاشة المسرحية أن تعمل بالفرقة، ورحبت فردوس بهذا العرض الذى يوافق موهبتها وحبها للفن، وبدأت العمل فى الفرقة بمرتب 3 جنيهات، وتألقت فى أدوارها وحققت نجاحا كيرا على المسرح.

تزوجت فردوس محمد للمرة الثانية من الفنان محمد إدريس وعاشت معه 15 عاما حتى وفاته ولكنها أيضا لم تنجب، وتبنت طفلة وتولت رعايتها وأطلقت عليها اسم نانى.