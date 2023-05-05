وضعته في شوال وألقته بالشارع.. مصرع شخص على يد زوجته بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر واقعة الأولى تعتبر الأولى من نوعها، حيث أقدمت زوجة على التخلص من زوجها وألقت جثته في شوال وألقته في الشارع.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة بندر الأقصر يفيد بمصرع “ أحمد ح.ز ” بآلة حادة “ سلاح أبيض” .

وتبين من التحريات الاولى بأن المجنى عليه تم تسديد عدة طعنات له من قبل زوجته، ووضعته في شوال وألقته بالشارع.

تم العثور على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، كما تم على الفور القبض على الزوجة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.