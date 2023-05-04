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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احد البرامج التنموية الحديثة.. محافظ الأقصر يستقبل المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر

المنسق الوطني لمشروع
المنسق الوطني لمشروع النمو الاخضر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع الدكتور عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الاخضر الشامل في مصر ونيفين الجندي مدير مشروعات بالشركة المنظمة للمؤتمر، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري.

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واكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره احد البرامج التنموية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية في مصر وحماية الأمن البيئي في ضوء السياسات الدولية والتشريعات المصرية، مشيرا الى استعداد المحافظة لاستضافة مؤتمر ومعرض ( الأعمال الخضراء الثاني 2023 ) في اقليم جنوب الصعيد .

 

 وذلك مطلع شهر يونيو المقبل وذلك في إطار توجهات الحكومة لتطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة من أجل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة ومن ثم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

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الأقصر إقليم جنوب الصعيد اقتصاد الأخضر البرامج التنموية التنمية المستدامة الخضراء محافظ الأقصر مشروع النمو الأخضر الشامل

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