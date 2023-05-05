على الطريقة الإسبانية.. تغيير نظام كأس السوبر المصري



أعلن سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، تغيير نظام بطولة كأس السوبر المصري بداية من الموسم المقبل.



ويقام النظام الحالي من لقاء واحد يجمع بين بطل الدوري وبطل كأس مصر.



وقال الوزيري في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، أن النسخة المقبلة ستقام بمشاركة 4 فرق بالتنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية.



وأضاف، أن النسخة المقبلة في بنظامها الجديد ستقام في الإمارات خلال أسبوع، بمشاركة 4 فرق وتلعب 3 مباريات مع إمكانية إضافة لقاء رابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني تلعب أيضا بمشاركة 4 فرق، وتلعب في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.



ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.