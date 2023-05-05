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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر: جميع المدارس مستعدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بكافة مدن المحافظة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار منير في تصريحات صحفية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أية مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فورا.

 

 

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو.

 

أما الصف الأول والثاني للمرحلة الإعدادية فيؤدون امتحاناتهم خلال الفترة من 6 وحتى 11 مايو، كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في الفترة من 13 وحتى 18 مايو.

 

 

وتبدأ امتحانات  الصف الأول الثانوي العام يوم 6 وتنتهي يوم 17 مايو، أما طلاب الصف  الثاني الثانوي العام سيؤدون إمتحاناتهم خلال الفترة من 7 وحتى 18 مايو.

 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالصف الأول الإعدادي يبلغ 11488 طالبا وطالبة، والصف الثاني الإعدادي يبلغ إجمالي عددهم 10273 طالبا وطالبة، فضلا عن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية يبلغ عددهم بالصف الأول الثانوي 3689 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 3103 طالبا وطالبة.

 

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لإبلاغ الغرفة الرئيسية المركزية بديوان المديرية عن حدوث أي معوقات، مع توفير سبل الأمن والطمأنينة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم علي الوجه الأمثل، مع التنبيه على عدم اصطحاب الهواتف سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

 

كما شدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميا قبل وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

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