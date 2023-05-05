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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحصين الذرية.. 3 أمور سنها النبي فلا تغفلها

العقيقة
العقيقة

يغفل الكثيرون عن تحصين أولاده بعد الإنجاب، خاصة وأن التحصين بعد ولادة الذرية من الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لأمته من بعده. 

تحصين الذرية

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بعد أن يرزق الله تعالى العبد الذرية يسن له أن يحصن ذريته بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهذا يكون بما يلي: 

1 - الأذان بصوت رقيق خافت في أذن الطفل اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، عن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة . سنن الترمذي أبواب الأضاحي باب الأذان في أذن المولود وقال : هذا حديث حسن صحيح ج 5 ص 90 - 89. 

2 - الإقامة في الأذن اليسرى، حيث الإقامة في الأذن اليسرى ورد هذا عن السلف : جاء في تحفة الأحوذي قال القاري : وفي شرح السنة روي عن عمر بن عبدالعزيز : كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي، تحفة الأحوذي ج 5 ص 89 . 

3 -- العقيقة: قال الإمام الترمذي بعد كلامه السابق : والعمل عند أهل العلم في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة .

كما قال أيضا : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث . 

وتابع، هذا ولا يزال جمهور المسلمين يقومون بهذه الأعمال ولا سيما الأذان والإقامة في أذني المولود . 

أما العقيقة فلتكلفتها على معظم المسلمين فالكثير منهم لا يستطيع ذلك، موضحا: وعموما هي سنة من السنن وليست فرضا من الفرائض و ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ). 

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دعاء لتسخير الرزق مستجاب

اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين.

«اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

«اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

«اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير».

اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي.

. «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

. «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

التحصين بعد ولادة الذرية الدكتور مختار مرزوق علوم القرآن الإقامة في الأذن اليسرى الأذان بصوت رقيق خافت في أذن الطفل العقيقة دعاء لتسخير الرزق مستجاب

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