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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ذكرى رحيله الثالثة|ختمة قرآنية على روح الطبلاوي أمام مقبرته بالأباجية.. غدا

الشيخ محمد محمود
الشيخ محمد محمود الطبلاوي

تحل غدا الجمعة الثالثة من شهر شوال، الموافقة لليوم الخامس من مايو 2023، 15 شوال 1444 هـ، الذكرى الثالثة لرحيل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء وأحد أعلام دولة التلاوة البارزين في مصر والعالم الإسلامي. 

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

تقيم أسرة القارئ الإذاعى الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء السابق، ختمة قرآنية على روحه الطاهرة عصر غد الجمعة الموافق للخامس من مايو حيث لقى ربه منذ ثلاثة أعوام فى 12 من شهر رمضان المعظم. 

وتحرص أسرة الشيخ الطبلاوى فى كل عام على تكريم اسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوي. 

وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي: سنقوم بإهداء الختمة القرآنية كاملة إلى روح الوالد الكريم غداً الجمعة عصرا بحضور جميع أفراد الأسرة وقراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك بحوش مقبرة الشيخ الطبلاوى- بمقابر سيدى عمر بن الفارض بالأباجية.

وسيكون في استقبال قراء القراء والمحبين أسرة الشيخ وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم الطبلاوي والشيخ محمد محمد الطبلاوي، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على رحيله.

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اسم الشيخ الطبلاوي على المعهد الأزهرى بتلا منوفية

وفي ذكراه الأولى أطلق فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي على المعهد الأزهرى بتلا منوفية، إكراما لتاريخه المشرف فى دنيا تلاوة القرآن الكريم.

وقال إبراهيم الطبلاوى نجل الشيخ: تلقت الأسرة موافقة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب بسعادة غامرة، ويطيب لى ولأخوتى وجميع أفراد العائلة توجيه الشكر لفضيلة الإمام "الطيب" الذى يعد اسما على مسمى، ومما زاد الأسرة فرحا وسعادة أن موافقة الإمام الطيب جاءت متزامنة مع موعد ذكرى الوالد الشيخ الطبلاوى، حيث رحل فى الخامس من مايو والذى كان يوافق للثانى عشر من رمضان المعظم.

وعقب علمه بموافقة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر باطلاق اسم الشيخ الطبلاوي -نقيب محفظى وقراء القرآن الكريم السابق- حرص الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين- على توجيه الشكر باسمه وباسم مجلس النقابة بكامل هيئته وأعضاء النقابة لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لاهتمامه البالغ باسم وتاريخ الشيخ الطبلاوى (رحمه الله) واطلاق اسمه على المعهد الدينى الأزهرى بتلا منوفية.

الطبلاوي الجمعة الثالثة من شهر شوال الخامس من مايو نقيب القراء ختمة قرآنية شيخ الأزهر المعهد الازهرى

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