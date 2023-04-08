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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن الشيخ الطبلاوي

الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، معلومات لأول مرة عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

وقال علي جمعة، في برنامج "مصر دولة التلاوة" على القناة الأولى المصرية، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ولد في مركز تلا بمحافظة المنوفية، عام 1934م، ووالده كان يريده قارئ للقرآن بأي طريقة، وكان هو أكبر أبنائه سنا.

وتابع:  في هذا العصر، كانت طريقة التربية الشائعة، هو أن أكبر الأبناء هو المسئول عن تصرفات إخوته، وولد الشيخ الطبلاوي في هذا الجو.

وأشار إلى أن الشيخ الطبلاوي، تعلم القرآن وحفظه على يد الشيخ غنيمي الزاوي، وكان شديدا عليه في التعلم، فنشأ الشيخ الطبلاوي وهو جاد في التعامل مع القرآن.

وذكر أنه بعد ذلك نزل إلى مصر وانبهر بالقراء الكبار في التلاوة، وبدايته كانت مع أم عمدة ميت عقبة، وقرأ في عزائها، وتمكن من إحياء العديد من المناسبات.

وأوضح، أن الشيخ الطبلاوي، رحمه الله، ذهب للتقديم في الإذاعة، واستمعت إليه اللجنة، وطلبت منه اللجنة التدريب على المقامات، وأجلته عام، وعاد للاختبار مرة أخرى، وأجلوه مرة أخرى، وظلوا على ذلك لمدة سبع سنوات، حتى قبلوه.

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشيخ محمد محمود الطبلاوي مصر دولة التلاوة الشيخ الطبلاوي

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